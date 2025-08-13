О нас

Макрон признал вину Франции в массовых репрессиях в Камеруне в период борьбы за независимость

Другие страны
13 августа 2025 г. 17:30
Президент Франции Эмманюэль Макрон официально признал роль Франции в жестоких репрессиях во время борьбы Камеруна за независимость.

Об этом сообщает Report со ссылкой на французские СМИ.

Письмо Макрона, адресованное президенту Камеруна Полю Бийя, основывается на выводах совместной франко-камерунской комиссии, которая изучала роль и участие Франции в борьбе за независимость Камеруна в период с 1945 по 1971 год.

"Историки ясно дали понять, что в Камеруне шла война, во время которой колониальные власти и французская армия применяли различные виды репрессивного насилия в определенных частях страны. Эта война продолжалась и после 1960 года, когда Франция поддержала действия независимых властей Камеруна",- говорится в письме.

"Сегодня я должен признать роль и ответственность Франции в этих событиях", - добавил французский президент.

Письмо Макрона последовало вслед за докладом, опубликованным в январе, в котором говорилось, что Франция осуществила массовое принудительное перемещение, отправила сотни тысяч камерунцев в лагеря для интернированных и поддерживала жестокие отряды ополченцев, чтобы подавить стремление этой центральноафриканской страны к суверенитету.

Камерун являлся немецкой колонией, пока не был разделен между Великобританией и Францией после Первой мировой войны. Под опекой ООН территория, находившаяся под управлением Франции, обрела независимость в 1960 году, а южные, британские жители Камеруна проголосовали за присоединение к французскому Камеруну в рамках федерации в 1961 году.

