Макрон признал усиление ультраправых тенденций во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что за пять лет правления не смог предотвратить роста популярности ультраправых в стране.

Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что за пять лет правления не смог предотвратить роста популярности ультраправых в стране.

Как передает Report, об этом сказал глава государства в интервью радиостанции France Inter.

В обществе много проблем, связанных с окружающей средой, геополитикой и социальными сетями, и они вызывают страх.

По словам французского лидера, именно на этих страхах и играют ультраправые.

Макрон отметил, что все пять лет не бежал от проблем, связанных с ультраправыми, но также не смог предотвратить их усиления.

"Реальное решение проблем крайне правых может быть найдено. Следует убедить людей, склонных к экстремизму", - добавил глава государства.