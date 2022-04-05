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Макрон признал усиление ультраправых тенденций во Франции

Макрон признал усиление ультраправых тенденций во Франции Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что за пять лет правления не смог предотвратить роста популярности ультраправых в стране.
Другие страны
5 апреля 2022 г. 08:10
Макрон признал усиление ультраправых тенденций во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что за пять лет правления не смог предотвратить роста популярности ультраправых в стране.

Как передает Report, об этом сказал глава государства в интервью радиостанции France Inter.

В обществе много проблем, связанных с окружающей средой, геополитикой и социальными сетями, и они вызывают страх.

По словам французского лидера, именно на этих страхах и играют ультраправые.

Макрон отметил, что все пять лет не бежал от проблем, связанных с ультраправыми, но также не смог предотвратить их усиления.

"Реальное решение проблем крайне правых может быть найдено. Следует убедить людей, склонных к экстремизму", - добавил глава государства.

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