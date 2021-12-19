Макрон приветствовал освобождение Азербайджаном 10 армянских военных

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал новость об освобождении 10 армянских военных после переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе, прошедших на этой неделе.

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал новость об освобождении 10 армянских военных после переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе, прошедших на этой неделе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее сообщение французский лидер разместил в воскресенье в Twitter.

"Были освобождены десять армянских солдат. Я хочу приветствовать решительные действия Евросоюза, с помощью которых мы продолжим продвигать этот путь диалога, ведущего к миру между Азербайджаном и Арменией. Мы движемся вперед", - написал он.

По итогам трехсторонней встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна в Брюсселе 14 декабря 2021 года, которая состоялась по инициативе президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, Азербайджан 19 декабря 2021 года при посредничестве Европейского Союза передала армянской стороне 10 военнослужащих армянского происхождения.

Экстрадированные лица были задержаны 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации, совершенной вооруженными силами Армении в направлении Кельбаджара.

Из 10 военнослужащих армянского происхождения, переданных другой стороне 4 декабря 2021 года Азербайджаном, который всегда демонстрирует свою приверженность принципам гуманизма, позже четверо были арестованы армянской стороной, а шестерым предъявлены обвинения.