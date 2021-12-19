О нас
Report Georgia
Аудио новости

Макрон приветствовал освобождение Азербайджаном 10 армянских военных

Макрон приветствовал освобождение Азербайджаном 10 армянских военных Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал новость об освобождении 10 армянских военных после переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе, прошедших на этой неделе.
Другие страны
19 декабря 2021 г. 21:02
Макрон приветствовал освобождение Азербайджаном 10 армянских военных

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал новость об освобождении 10 армянских военных после переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе, прошедших на этой неделе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее сообщение французский лидер разместил в воскресенье в Twitter.

"Были освобождены десять армянских солдат. Я хочу приветствовать решительные действия Евросоюза, с помощью которых мы продолжим продвигать этот путь диалога, ведущего к миру между Азербайджаном и Арменией. Мы движемся вперед", - написал он.

По итогам трехсторонней встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна в Брюсселе 14 декабря 2021 года, которая состоялась по инициативе президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, Азербайджан 19 декабря 2021 года при посредничестве Европейского Союза передала армянской стороне 10 военнослужащих армянского происхождения.

Экстрадированные лица были задержаны 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации, совершенной вооруженными силами Армении в направлении Кельбаджара.

Из 10 военнослужащих армянского происхождения, переданных другой стороне 4 декабря 2021 года Азербайджаном, который всегда демонстрирует свою приверженность принципам гуманизма, позже четверо были арестованы армянской стороной, а шестерым предъявлены обвинения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fransa Prezidenti Azərbaycanın 10 ermənini təhvil verməsini alqışlayıb 

Самое важное

В Азербайджане выявлен еще 921 случай заражения коронавирусом, 17 человек скончались
В Азербайджане выявлен еще 921 случай заражения коронавирусом, 17 человек скончались
19 декабря 2021 г. 18:33
Азербайджан передал Армении еще 10 военнопленных
Азербайджан передал Армении еще 10 военнопленных
19 декабря 2021 г. 10:20
Теймур Мусаев: Деятельность ВОЗ в Азербайджане будет осуществляться только в положительном направлении
Теймур Мусаев: Деятельность ВОЗ в Азербайджане будет осуществляться только в положительном направлении
18 декабря 2021 г. 22:54
И.о. министра здравоохранения: В Азербайджане вакцинировано более 60% населения
И.о. министра здравоохранения: В Азербайджане вакцинировано более 60% населения
18 декабря 2021 г. 22:25
Теймур Мусаев: Для ПЦР-диагностики COVID-19 запущено более 50 лабораторий
Теймур Мусаев: Для ПЦР-диагностики COVID-19 запущено более 50 лабораторий
18 декабря 2021 г. 21:51
Президент Ильхам Алиев в Брюсселе дал интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore
ФотоПрезидент Ильхам Алиев в Брюсселе дал интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore
18 декабря 2021 г. 18:49
Ильхам Алиев: Азербайджанский народ устал от постоянных визитов тройки Минской группы
Ильхам Алиев: Азербайджанский народ устал от постоянных визитов тройки Минской группы
18 декабря 2021 г. 16:39
Командующий корпусом Азербайджанской армии уволен в запас
Командующий корпусом Азербайджанской армии уволен в запас
17 декабря 2021 г. 11:36
МИД: Декларация ЕС отражает важные для Азербайджана вопросы
МИД: Декларация ЕС отражает важные для Азербайджана вопросы
16 декабря 2021 г. 21:55
Президент Ильхам Алиев подписал указ о семьях шехидов и инвалидах войны
Президент Ильхам Алиев подписал указ о семьях шехидов и инвалидах войны
16 декабря 2021 г. 14:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi