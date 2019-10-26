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Макрон приветствовал договоренности России и Турции по Сирии

​Макрон приветствовал договоренности России и Турции по Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с главой РФ Владимиром Путиным положительно оценил достигнутые Россией и Турцией договоренности по Сирии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Эммануэль Макрон положительно оценил достигнутые Россией и Турцией договоренности. По общему мнению, предусмотренные сочинским Меморандумом меры являются хорошей основой для стабилизации в Заевфратье и будут содействовать урегулированию сирийского кризиса в целом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ходе беседы была выражена надежда, что первое заседание конституционного комитета Сирии будет конструктивным и результативным. 

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