Макрон приостановил избирательную реформу в Новой Каледонии

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о приостановке избирательной реформы в Новой Каледонии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о приостановке избирательной реформы в Новой Каледонии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

"Конституционный проект об избирателях в Новой Каледонии приостановлен", - сказал Макрон журналистам.

Протесты в Новой Каледонии в 2024 году начались из-за законопроекта, расширяющего избирательные права французов, живущих на островах, и ущемляющих права местного населения.

В апреле этого года официальный Париж решил предоставить избирательные права всем, кто живет в Новой Каледонии более 10 лет, в том числе и европейцам. Это привело к протестам, которые переросли в столкновения с полицией. Макрон принял решение ввести войска на острова.