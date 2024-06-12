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Макрон приостановил избирательную реформу в Новой Каледонии

Макрон приостановил избирательную реформу в Новой Каледонии Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о приостановке избирательной реформы в Новой Каледонии.
Другие страны
12 июня 2024 г. 14:58
Макрон приостановил избирательную реформу в Новой Каледонии

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о приостановке избирательной реформы в Новой Каледонии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

"Конституционный проект об избирателях в Новой Каледонии приостановлен", - сказал Макрон журналистам.

Протесты в Новой Каледонии в 2024 году начались из-за законопроекта, расширяющего избирательные права французов, живущих на островах, и ущемляющих права местного населения.

В апреле этого года официальный Париж решил предоставить избирательные права всем, кто живет в Новой Каледонии более 10 лет, в том числе и европейцам. Это привело к протестам, которые переросли в столкновения с полицией. Макрон принял решение ввести войска на острова.

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Версия на английском языке French President pauses New Caledonia election reform after clashes
Версия на азербайджанском языке Emmanuel Makron Yeni Kaledoniyada seçki islahatlarını dayandırıb

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