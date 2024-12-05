Макрон принял прошение премьера об отставке правительства после вотума недоверия

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял прошение премьер-министра Франции Мишеля Барнье об отставке правительства после вотума недоверия от парламента страны.
Как передает Report, об этом сообщили в Елисейском дворце.
"Сегодня премьер-министр подал президенту Республики прошение об отставке своего правительства, которое он принял", - говорится в коротком заявлении.
Отмечается, что сам Барнье и другие члены кабмина продолжат вести текущие дела до назначения нового правительства.
Напомним, что 4 декабря Национальное собрание Франции проголосовало за вынесение вотума недоверия правительству. Решение стало следствием политического кризиса, разгоревшегося на фоне споров о принятии бюджета на 2025 год.