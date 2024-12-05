Макрон принял прошение премьера об отставке правительства после вотума недоверия

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял прошение премьера Франции об отставке правительства после вотума недоверия от парламента страны.

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял прошение премьер-министра Франции Мишеля Барнье об отставке правительства после вотума недоверия от парламента страны.

Как передает Report, об этом сообщили в Елисейском дворце.

"Сегодня премьер-министр подал президенту Республики прошение об отставке своего правительства, которое он принял", - говорится в коротком заявлении.

Отмечается, что сам Барнье и другие члены кабмина продолжат вести текущие дела до назначения нового правительства.

Напомним, что 4 декабря Национальное собрание Франции проголосовало за вынесение вотума недоверия правительству. Решение стало следствием политического кризиса, разгоревшегося на фоне споров о принятии бюджета на 2025 год.