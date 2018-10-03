Макрон принял отставку главы МВД Франции

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку министра внутренних дел Франции Жерара Коллона.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал BFMTV.

В понедельник вечером сообщалось, что Коллон подал прошение об отставке, однако Макрон отказался ее принять.

Как отмечает телеканал, французский президент во вторник вечером все же принял отставку Коллона и попросил премьер-министра Франции Эдуара Филиппа обеспечить временную замену уходящему министру до назначения преемника.

Отмечается, что в среду совет министров состоится уже без участия Коллона.