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    Макрон принял отставку главы МВД Франции

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку министра внутренних дел Франции Жерара Коллона. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал BFMTV.

    В понедельник вечером сообщалось, что Коллон подал прошение об отставке, однако Макрон отказался ее принять.

    Как отмечает телеканал, французский президент во вторник вечером все же принял отставку Коллона и попросил премьер-министра Франции Эдуара Филиппа обеспечить временную замену уходящему министру до назначения преемника.

    Отмечается, что в среду совет министров состоится уже без участия Коллона.

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