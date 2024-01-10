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Макрон принял нового премьер-министра в Елисейском дворце

Макрон принял нового премьер-министра в Елисейском дворце Президент Франции Эмманюэль Макрон принял нового премьер-министра Габриэля Атталя за рабочим обедом в Елисейском дворце.
Другие страны
10 января 2024 г. 17:16
Макрон принял нового премьер-министра в Елисейском дворце

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял нового премьер-министра Габриэля Атталя за рабочим обедом в Елисейском дворце.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

Темы предстоящих дискуссий не уточняются, однако не исключено, что на встрече будут обсуждаться перестановки в составе правительства.

По данным СМИ, глава государства рассчитывает добиться сокращения числа министров и госсекретарей, которых в правительстве Элизабет Борн насчитывалось 39.

По данным газеты Le Parisien, министр внутренних дел Жеральд Дарманен и министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэр сохранят свои позиции. Однако источники издания допускают, что нынешний министр-делегат, отвечающий за транспорт, Клеман Бон будет снят с должности после того, как СМИ сообщили о его протесте против принятого в декабре законпроекта об ужесточении миграционного законодательства. Также своего поста может лишиться министр культуры Рима Абдюль-Малак, заявившая ранее о запуске процедуры лишения ордена Почетного легиона актера Жерара Депардье, против чего выступил сам президент.

Точные сроки объявления нового состава правительства СМИ пока не называют, однако ожидают, что это произойдет до конца недели. Лишь в среду стало известно о назначении главой премьерского офиса Эмманюэля Мулена.

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