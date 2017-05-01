Макрон пригрозил возможностью выхода Франции из Евросоюза

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз должен провести реформы или столкнуться с Frexit (выход Франции из ЕС). Как сообщает Report, об этом он рассказал в интервью Би-би-си.

Макрон подчеркнул, что является "проевропейским" кандидатом, который верит в "европейскую идею" и ценности. Однако он отметил, что необходимо прислушиваться к людям, которые возмущены действующей политикой ЕС.

Он уверен, что ЕС нужны реформы. По словам кандидата в президенты, если позволить Евросоюзу существовать в нынешнем виде, то это будет "предательством".

В свою очередь другой кандидат в президенты Марин Ле Пен заявила в эфире радиостанции Europe 1, что хочет заменить Евросоюз на "Европейский альянс свободных и суверенных государств".