Макрон прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Французский лидер Эмманюэль Макрон прибыл с кратким визитом в Саудовскую Аравию.
Как передает Report, об этом сoобщает Al Arabiya.
Отмечается, что в международном аэропорту Эр-Рияда Макрона встретил саудовский наследный принц Мухамед бен Сальман.
Сообщается, что Макрон принял решения прибыть в Эр-Рияд после инцидента с запуском ракеты в сторону Саудовской Аравии из Йемена.
Кроме того, уточняется, что президент Франции намерен обсудить ситуацию вокруг Ирана.
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