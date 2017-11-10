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    Макрон прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

    Президент Франции намерен обсудить ситуацию вокруг Ирана

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Французский лидер Эмманюэль Макрон прибыл с кратким визитом в Саудовскую Аравию.

    Как передает Report, об этом сoобщает Al Arabiya.

    Отмечается, что в международном аэропорту Эр-Рияда Макрона встретил саудовский наследный принц Мухамед бен Сальман.

    Сообщается, что Макрон принял решения прибыть в Эр-Рияд после инцидента с запуском ракеты в сторону Саудовской Аравии из Йемена.

    Кроме того, уточняется, что президент Франции намерен обсудить ситуацию вокруг Ирана.

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