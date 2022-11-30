О нас

Макрон прибыл с госвизитом в США

Макрон прибыл с госвизитом в США Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Вашингтон с пятидневным государственным визитом для переговоров с американским коллегой Джо Байденом.
Другие страны
30 ноября 2022 г. 06:56
Макрон прибыл с госвизитом в США

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Вашингтон с пятидневным государственным визитом для переговоров с американским коллегой Джо Байденом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник Agence France-Presse.

По его данным, самолет французского лидера приземлился на военной базе Эндрюс под Вашингтоном в районе 19:40 по местному времени (04:40, бакинское время).

Глава французского государства 30 ноября посетит вместе с вице-президентом США Камалой Харрис штаб-квартиру Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). На 1 декабря запланирована встреча Макрона и Байдена. На переговорах с американским лидером президент Франции намерен обсудить, в том числе торговые споры двух стран. Поездка Макрона проходит спустя 15 месяцев после заключения сделки на поставку подводных лодок Австралии, которую в ущерб интересам Парижа оформили в сентябре 2021 года Вашингтон, Канберра и Лондон.

Чтобы показать готовность к укреплению связей с французским союзником, американские власти пригласили Макрона с государственным визитом. Он будет проходить с особыми протокольными почестями, которые предполагает этот формат.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Makron ABŞ-a rəsmi səfərə gedib

Экслюзивные новости

Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
29 ноября 2022 г. 14:15
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
28 ноября 2022 г. 16:46
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
28 ноября 2022 г. 15:07
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
24 ноября 2022 г. 20:47
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
23 ноября 2022 г. 14:27
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
21 ноября 2022 г. 18:15
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
21 ноября 2022 г. 17:19
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
21 ноября 2022 г. 15:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi