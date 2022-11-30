Макрон прибыл с госвизитом в США

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Вашингтон с пятидневным государственным визитом для переговоров с американским коллегой Джо Байденом.

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Вашингтон с пятидневным государственным визитом для переговоров с американским коллегой Джо Байденом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник Agence France-Presse.

По его данным, самолет французского лидера приземлился на военной базе Эндрюс под Вашингтоном в районе 19:40 по местному времени (04:40, бакинское время).

Глава французского государства 30 ноября посетит вместе с вице-президентом США Камалой Харрис штаб-квартиру Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). На 1 декабря запланирована встреча Макрона и Байдена. На переговорах с американским лидером президент Франции намерен обсудить, в том числе торговые споры двух стран. Поездка Макрона проходит спустя 15 месяцев после заключения сделки на поставку подводных лодок Австралии, которую в ущерб интересам Парижа оформили в сентябре 2021 года Вашингтон, Канберра и Лондон.

Чтобы показать готовность к укреплению связей с французским союзником, американские власти пригласили Макрона с государственным визитом. Он будет проходить с особыми протокольными почестями, которые предполагает этот формат.