Макрон предупредил французов о пятой волне COVID-19

Президент Франции Эммануэль Маркон заявил в специальном телеобращении из Елисейского дворца об опасности начала в стране пятой волны коронавирусной инфекции.
Как передает Report, в стране с 15 декабря вводится обязательная ревакцинация лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, которые хотят продлить действие санитарного пропуска.
Французам в возрасте от 50 до 64 лет предоставят возможность сделать бустерную прививку в первых числах будущего месяца.
Заболеваемость COVID-19 во Франции растет со второй половины октября. Так, за последние две недели количество регистрируемых за сутки случаев заражения удвоилось.