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Макрон предупредил французов о пятой волне COVID-19

Макрон предупредил французов о пятой волне COVID-19 Президент Франции Эммануэль Маркон заявил в специальном телеобращении из Елисейского дворца об опасности начала в стране пятой волны коронавирусной инфекции.
Другие страны
17 ноября 2021 г. 18:41
Макрон предупредил французов о пятой волне COVID-19
Эммануэль Маркон

Президент Франции Эммануэль Маркон заявил в специальном телеобращении из Елисейского дворца об опасности начала в стране пятой волны коронавирусной инфекции.

Как передает Report, в стране с 15 декабря вводится обязательная ревакцинация лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, которые хотят продлить действие санитарного пропуска.

Французам в возрасте от 50 до 64 лет предоставят возможность сделать бустерную прививку в первых числах будущего месяца.

Заболеваемость COVID-19 во Франции растет со второй половины октября. Так, за последние две недели количество регистрируемых за сутки случаев заражения удвоилось.

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