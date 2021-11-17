Макрон предупредил французов о пятой волне COVID-19

Президент Франции Эммануэль Маркон заявил в специальном телеобращении из Елисейского дворца об опасности начала в стране пятой волны коронавирусной инфекции.

Президент Франции Эммануэль Маркон заявил в специальном телеобращении из Елисейского дворца об опасности начала в стране пятой волны коронавирусной инфекции.

Как передает Report, в стране с 15 декабря вводится обязательная ревакцинация лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, которые хотят продлить действие санитарного пропуска.

Французам в возрасте от 50 до 64 лет предоставят возможность сделать бустерную прививку в первых числах будущего месяца.

Заболеваемость COVID-19 во Франции растет со второй половины октября. Так, за последние две недели количество регистрируемых за сутки случаев заражения удвоилось.