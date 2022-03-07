Макрон предостерег от катастрофы в атомной энергетике Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон предостерег от возможной катастрофы в атомной энергетике Украины из-за продолжающихся боевых действий и призвал обеспечить безопасность станций.

Президент Франции Эмманюэль Макрон предостерег от возможной катастрофы в атомной энергетике Украины из-за продолжающихся боевых действий и призвал обеспечить безопасность станций.

Как передает Report, об этом он заявил в эфире телеканала LCI.

"Сегодня ситуация вызывает больше беспокойства, нежели вчера. Нам не удалось добиться от России широкого прекращения огня. Сейчас же наши усилия сосредоточены вокруг того, чтобы, в первую очередь, избежать катастрофы в атомной энергетике", - сказал он.

Макрон заявил, что Франция считает необходимым установление полного перемирия для организации работы гуманитарных организаций в Украине и эвакуации мирных жителей.

"Нужно, чтобы гуманитарные организации могли работать. Необходимо перемирие. Полное перемирие на время их работы, пока они защищают женщин, мужчин и детей, которым требуется помощь, и чтобы они могли их вывезти из зоны конфликта", - отметил французский лидер.