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Макрон предложил расширить состав Совета Безопасности ООН

Макрон предложил расширить состав Совета Безопасности ООН Президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления с трибуны 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН предложил увеличить число постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Другие страны
21 сентября 2022 г. 05:06
Макрон предложил расширить состав Совета Безопасности ООН

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления с трибуны 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН предложил увеличить число постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Франция предлагает приступить к реформе Совета Безопасности, чтобы он стал более представительным", - сказал Макрон. Совет, считает он, "должен принять в свои ряды новых постоянных членов, сохранив при этом способность в полной мере играть свою роль".

По мнению французского лидера, одновременно "следует ограничить право вето в отношении массовых преступлений".

В настоящий момент в Совет Безопасности ООН входит пять постоянных членов - Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. Каждая из этих стран имеет в совете право вето. Десять участников совета, избираемых по географическому принципу, обладают статусом непостоянных членов.

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Версия на азербайджанском языке Makron BMT TŞ-nın daimi üzvlərinin sayının artırılmasını təklif edib

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