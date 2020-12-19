Макрон пожаловался на головную боль и усталость

Заболевший COVID-19 президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что чувствует себя хорошо, однако есть усталость и головная боль

Заболевший COVID-19 президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что чувствует себя хорошо, однако ощущает усталость и головную боль.

Как передает Report, глава французского государства опубликовал соответствующее видео в своем Twitter.

"Я хочу вас успокоить, у меня всё хорошо. У меня те же симптомы, что и вчера, то есть усталость и головная боль. Я буду давать вам отчет о течении этой болезни", — сказал Макрон.

Накануне Макрон сдал положительный тест на коронавирус и ушел на карантин. Его супруга Брижит поступила аналогичным образом. При этом у первой леди нет никаких симптомов заболевания.

После этого также стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель сдала отрицательный тест на наличие коронавирусной инфекции после заседания Совета Европы, где присутствовал Макрон.

Вместе с тем премьер-министры Бельгии и Люксембурга Александр Де Кро и Ксавье Беттель после сообщений о коронавирусе у Макрона ушли на карантин.