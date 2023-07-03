Макрон потребовал разобраться в причинах произошедших во Франции беспорядков

Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил членам кабмина "тщательно разобраться" в причинах беспорядков, которые происходили во Франции с 27 июня.

Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил членам кабмина "тщательно разобраться" в причинах беспорядков, которые происходили во Франции с 27 июня.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV.

В ходе заседания оперативного штаба по преодолению беспорядков, которое прошло в воскресенье вечером в Елисейском дворце, глава государства потребовал от всех участников встречи "начать тщательную долгосрочную работу с целью понять, что произошло во Франции" и "что могло спровоцировать различные события".

Макрон поручил министру внутренних дел Жеральду Дарманену и главе Минюста Эрику Дюпон-Моретти принять все необходимые меры для пресечения беспорядков, происходящих в стране с 27 июня.

"Правительство будет на стороне полиции и жандармерии, - привел телеканал слова главы государства. - Главы МВД и Минюста должны сделать все необходимое для восстановления порядка".

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Президент Франции Эмманюэль Макрон открыл в Елисейском дворце совещание по борьбе с беспорядками в стране.

Как передает Report, кадры начала заседания показал в эфире телеканал BFM.

В совещании принимают участие члены правительства Франции, в частности премьер-министр Элизабет Борн, глава МВД Жеральд Дарманен и министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти.

Беспорядки во Франции начались после того, как 27 июня 17-летний водитель погиб после отказа выполнить требования дорожного патруля. Полицейский, который выстрелил во французского подростка алжирского происхождения, взят под стражу. Похороны погибшего прошли в субботу.