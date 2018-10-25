 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Макрон потребовал от Саудовской Аравии раскрыть детали дела Хашукджи

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал в телефонном разговоре с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом раскрыть детали расследования гибели журналиста Джамаля Хашукджи в саудовском консульстве в Стамбуле.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду Agence France-Presse.

    "Французский президент выразил свое негодование в связи с гибелью Хашукджи и потребовал от короля [Саудовской Аравии] пролить свет на обстоятельства дела", - говорится в распространенном Елисейским дворцом коммюнике, текст которого приводит агентство. Эмманюэль Макрон также пообещал присоединиться к международным санкциям, которые могут быть введены в отношении виновных в смерти журналиста.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi