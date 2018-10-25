Макрон потребовал от Саудовской Аравии раскрыть детали дела Хашукджи

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал в телефонном разговоре с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом раскрыть детали расследования гибели журналиста Джамаля Хашукджи в саудовском консульстве в Стамбуле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду Agence France-Presse.

"Французский президент выразил свое негодование в связи с гибелью Хашукджи и потребовал от короля [Саудовской Аравии] пролить свет на обстоятельства дела", - говорится в распространенном Елисейским дворцом коммюнике, текст которого приводит агентство. Эмманюэль Макрон также пообещал присоединиться к международным санкциям, которые могут быть введены в отношении виновных в смерти журналиста.