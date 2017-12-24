Макрон потребовал от министров отметить Рождество во Франции

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от своих министров «выбирать место отдыха в соответствии с министерскими функциями» и не уезжать за границу на рождественские праздники. Циркуляр с требованиями главы государства был разослан министрам 30 ноября.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво.

По его словам, Макрон также потребовал от министров не уезжать далеко от Парижа и постоянно находиться на связи во время каникул, передает газета Le Parisien.

Как сообщает издание, президент Франции планирует встретить Рождество в коммуне Туке на севере страны. Газета отмечает, что, несмотря на отсутствие официального графика, Макрон, вероятно, продолжит работать во время каникул.