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Макрон посоветовал французам больше зарабатывать

Макрон посоветовал французам больше зарабатывать Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил французам, что для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий на фоне кризиса придется больше работать.
Другие страны
27 октября 2022 г. 04:28
Макрон посоветовал французам больше зарабатывать

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил французам, что для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий на фоне кризиса придется больше работать.

Как передает Report, такое мнение Макрон выразил в интервью телеканалу France 2.

Журналист попросила главу государства дать французам совет, как поддержать покупательную способность на фоне высокой инфляции. На что глава французской нации ответил: «Если мы хотим преуспеть, если мы хотим прогресса, у нас нет другого выбора, кроме как начать больше работать».

Он добавил, что те, кто будет работать больше, государство освободит от уплаты налогов за отработанные сверхурочно часы.

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Версия на азербайджанском языке Makron fransızlara daha çox işləməyi tövsiyə edib

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