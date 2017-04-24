Макрон после обработки 97,47% бюллетеней набирает 23,86%

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, свидетельствуют данные МВД Франции по итогам подсчета 97,47% бюллетеней.

Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки с 19,94% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон приблизился к нему практически вплотную — 19,62%.