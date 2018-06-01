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    Макрон: Пошлины США на импорт стали и алюминия - незаконны

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/  Французский президент Эммануэль Макрон назвал «незаконным» введение пошлин на импорт стали и алюминия из Европы, Канады и Мексики. Об этом сообщает Associated Press, передает Report. 

    Отмечается, что Макрон назвал введение пошлин «ошибкой», а также добавил, что сожалеет о действиях в США. Ранее США объявили о введении с 1 июня пошлин на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз примет ответные меры.

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