Макрон: Пошлины США на импорт стали и алюминия - незаконны

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Французский президент Эммануэль Макрон назвал «незаконным» введение пошлин на импорт стали и алюминия из Европы, Канады и Мексики. Об этом сообщает Associated Press, передает Report.

Отмечается, что Макрон назвал введение пошлин «ошибкой», а также добавил, что сожалеет о действиях в США. Ранее США объявили о введении с 1 июня пошлин на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз примет ответные меры.