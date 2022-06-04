Макрон посетит Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Украину с визитом.

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Украину с официальным визитом.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian .

Так, Макрон не исключил визита в Украину. Однако французский лидер пока не уточнил, когда это произойдет.

Ранее глава государства заявил, что приедет в Украину не только с визитом, но и для достижения конкретных результатов в установлении мира. Он подчеркнул, что не отказывается от визита в Киев. Однако французский лидер не хочет, чтобы визит превратился в формальность.

Напомним, что в конце мая Украину посетила новый министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, которая посетила город Буча Киевской области.