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Макрон посетит Украину

Макрон посетит Украину Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Украину с визитом.
Другие страны
4 июня 2022 г. 00:28
Макрон посетит Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Украину с официальным визитом.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

Так, Макрон не исключил визита в Украину. Однако французский лидер пока не уточнил, когда это произойдет.

Ранее глава государства заявил, что приедет в Украину не только с визитом, но и для достижения конкретных результатов в установлении мира. Он подчеркнул, что не отказывается от визита в Киев. Однако французский лидер не хочет, чтобы визит превратился в формальность.

Напомним, что в конце мая Украину посетила новый министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, которая посетила город Буча Киевской области.

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