О нас

Макрон посетит пострадавших в ходе нападения на детский сад в Анси

Макрон посетит пострадавших в ходе нападения на детский сад в Анси Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу в Анси (департамент Верхняя Савойя) посетит пострадавших при нападении на детский сад, в ходе которого были ранены шесть человек, в том числе четыре ребенка.
Другие страны
9 июня 2023 г. 10:48
Макрон посетит пострадавших в ходе нападения на детский сад в Анси

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу в Анси (департамент Верхняя Савойя) посетит пострадавших при нападении на детский сад, в ходе которого были ранены шесть человек, в том числе четыре ребенка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец.

"Президент со своей супругой Брижит Макрон сегодня прибудут в Анси, чтобы посетить пострадавших в результате нападения, а также их родственников", - приводит AFP слова представителя администрации французского лидера.

Кроме того, глава государства проведет встречу с теми, кто оказывает помощь пострадавшим, указывает агентство.

Как сообщила префектура департамента Верхняя Савойя, в четверг шесть человек, в том числе четверо детей, пострадали в результате нападения мужчины с ножом в парке близ озера Анси. Нападение совершил сирийский беженец 1991 года рождения, причисляющий себя к христианам. Мужчина не числится в базах данных опасных преступников или приверженцев радикальных течений и не состоит на учете в связи с какими-либо психическими заболеваниями. Среди пострадавших есть дети из Великобритании и Нидерландов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Macron to visit victims of Annecy kindergarten attack

Экслюзивные новости

МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
9 июня 2023 г. 10:55
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
8 июня 2023 г. 16:23
Херсон погрузился под воду
ФотоХерсон погрузился под воду
8 июня 2023 г. 11:44
МИД: Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе
МИД: Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе
8 июня 2023 г. 09:37
МИД Словакии: Высоко ценим решение открыть посольство Азербайджана в нашей стране
МИД Словакии: Высоко ценим решение открыть посольство Азербайджана в нашей стране
7 июня 2023 г. 14:14
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
7 июня 2023 г. 13:21
Экс-президент Болгарии: Азербайджан - бесценный и незаменимый партнер для ЕС
Экс-президент Болгарии: Азербайджан - бесценный и незаменимый партнер для ЕС
7 июня 2023 г. 12:42
Стали известны законопроекты, не вынесенные на обсуждение на весенней сессии Милли Меджлиса
Стали известны законопроекты, не вынесенные на обсуждение на весенней сессии Милли Меджлиса
6 июня 2023 г. 16:59
Эксперт: Встречи лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве Запада и Востока обнадеживают
Эксперт: Встречи лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве Запада и Востока обнадеживают
5 июня 2023 г. 14:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi