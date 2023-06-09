Макрон посетит пострадавших в ходе нападения на детский сад в Анси

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу в Анси (департамент Верхняя Савойя) посетит пострадавших при нападении на детский сад, в ходе которого были ранены шесть человек, в том числе четыре ребенка.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу в Анси (департамент Верхняя Савойя) посетит пострадавших при нападении на детский сад, в ходе которого были ранены шесть человек, в том числе четыре ребенка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец.

"Президент со своей супругой Брижит Макрон сегодня прибудут в Анси, чтобы посетить пострадавших в результате нападения, а также их родственников", - приводит AFP слова представителя администрации французского лидера.

Кроме того, глава государства проведет встречу с теми, кто оказывает помощь пострадавшим, указывает агентство.

Как сообщила префектура департамента Верхняя Савойя, в четверг шесть человек, в том числе четверо детей, пострадали в результате нападения мужчины с ножом в парке близ озера Анси. Нападение совершил сирийский беженец 1991 года рождения, причисляющий себя к христианам. Мужчина не числится в базах данных опасных преступников или приверженцев радикальных течений и не состоит на учете в связи с какими-либо психическими заболеваниями. Среди пострадавших есть дети из Великобритании и Нидерландов.