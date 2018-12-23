Макрон пообещал жёсткие меры в отношении устроивших погромы

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Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Французские власти примут жёсткие меры в отношении лиц, устроивших погромы во время манифестаций «жёлтых жилетов».
Как передает Report, об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон в ходе визита в Чад.
«Очевидно, что будут приняты самые жёсткие меры», — цитирует Макрона BFMTV.
Глава государства призвал добиться примирения и устранить разногласия.
«Франции сейчас необходимо, чтобы воцарились порядок, спокойствие и согласие», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что в ходе очередной акции протестов «жёлтых жилетов» во Франции задержали 220 человек.
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