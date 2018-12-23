Макрон пообещал жёсткие меры в отношении устроивших погромы

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Французские власти примут жёсткие меры в отношении лиц, устроивших погромы во время манифестаций «жёлтых жилетов».

Как передает Report, об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон в ходе визита в Чад.

«Очевидно, что будут приняты самые жёсткие меры», — цитирует Макрона BFMTV.

Глава государства призвал добиться примирения и устранить разногласия.

«Франции сейчас необходимо, чтобы воцарились порядок, спокойствие и согласие», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в ходе очередной акции протестов «жёлтых жилетов» во Франции задержали 220 человек.