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    Макрон пообещал жёсткие меры в отношении устроивших погромы

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Французские власти примут жёсткие меры в отношении лиц, устроивших погромы во время манифестаций «жёлтых жилетов».

    Как передает Report, об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон в ходе визита в Чад.

    «Очевидно, что будут приняты самые жёсткие меры», — цитирует Макрона BFMTV.

    Глава государства призвал добиться примирения и устранить разногласия.

    «Франции сейчас необходимо, чтобы воцарились порядок, спокойствие и согласие», — подчеркнул он.

    Ранее сообщалось, что в ходе очередной акции протестов «жёлтых жилетов» во Франции задержали 220 человек.

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