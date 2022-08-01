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Макрон пообещал Зеленскому продолжать поддержку Украины

Макрон пообещал Зеленскому продолжать поддержку Украины Франция продолжит оказывать поддержку киевским властям на фоне спецоперации ВС РФ и готова помочь с восстановлением страны после конфликта.
Другие страны
1 августа 2022 г. 23:29
Макрон пообещал Зеленскому продолжать поддержку Украины

Франция продолжит оказывать поддержку киевским властям на фоне спецоперации ВС РФ и готова помочь с восстановлением страны после конфликта.

Как передает Report со ссылкой на Елисейский дворец, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Президент республики спросил президента Зеленского о военных, гуманитарных и экономических потребностях. Он подтвердил готовность Франции продолжать поддерживать украинские вооруженные силы, чтобы они могли противостоять российской агрессии, - говорится в заявлении администрации французского лидера. - Он также подтвердил президенту Зеленскому готовность обеспечить макроэкономическую поддержку для Украины в краткосрочной перспективе и помощь в восстановлении страны".

Макрон также приветствовал отправку первого судна с зерном с Украины из порта Одессы. Одновременно он отметил, что усилия европейских стран по вывозу украинского зерна сухопутными и речными маршруты будут продолжаться.

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