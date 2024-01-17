Макрон пообещал реформы во Франции на фоне падения своей популярности

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал широкий спектр реформ в стране на фоне падения своей популярности.

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал широкий спектр реформ в стране на фоне падения своей популярности.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Макрон заявил о том, что Франция может стать сильнее в "мире потрясений", если будет более сплоченной. Президент выразил уверенность, что у страны есть все необходимые ресурсы для достижения успеха.

Он подтвердил планы по снижению налогов для среднего класса и заявил, что электроэнергия останется значительно дешевле, чем в некоторых соседних странах, пообещав также сократить разрыв между доходами населения.

Кроме того, ранее стало известно о том, что французский президент намерен провести реорганизацию действующего кабинета министров, в том числе сменив председателя правительства и руководителей ряда ключевых ведомств.

Отмечается, что недовольство политикой правительства сильно ударило по рейтингу Макрона и шансам его партии на предстоящих выборах в Европарламент, где она отстает от партии Марин Ле Пен.