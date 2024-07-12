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Макрон пообещал продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо

Макрон пообещал продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо Париж продолжит оказывать Киеву военную помощь до тех пор, пока это будет необходимо.
Другие страны
12 июля 2024 г. 09:11
Макрон пообещал продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо

Париж продолжит оказывать Киеву военную помощь до тех пор, пока это будет необходимо.

Как передает Report со ссылкой на агентство France-Presse, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо. Именно в этом духе здесь, в Вашингтоне, были приняты важные решения, чтобы закрепить нашу поддержку в долгосрочной перспективе и добиться прогресса в деле вступления Украины в НАТО", - заявил он по окончании саммита НАТО в Вашингтоне.

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