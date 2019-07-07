Макрон пообещал президенту Ирана изучить пути выхода из кризиса по СВПД до 15 июля

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Ирана Хасан Роухани провели телефонный разговор, в ходе которого французский лидер заявил о готовности изучить возможности по возобновлению диалога для выхода из сложившейся ситуации с выполнением обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Как передаёт Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

"В ходе беседы Макрон выразил серьезную обеспокоенность в связи с риском ослабления договора (по ядерной программе Ирана) и последствиями, которые могут за этим последовать", - заявили в президентской администрации. Во время телефонного разговора, который продолжался больше часа, Макрон заявил о желании "изучить до 15 июля условия возобновления диалога со всеми сторонами".

"В ближайшие дни президент Республики продолжит свои консультации с иранскими властями и заинтересованными международными партнерами, с тем чтобы добиться необходимого снижения напряженности, связанной с иранской ядерной программой", - уточнили в Елисейском дворце.