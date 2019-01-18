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    Макрон пообещал десантникам прыгнуть с парашютом

    Президент был воодушевлён общением с бойцами 11-й парашютной бригады, выполнившими показательные прыжки в его честь

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Макрон, посетивший военную базу в Тулузе, пообещал прыгнуть с парашютом, передаёт Report со ссылкой на местную газету Depeche du Midi.

    Сообщается, что президент был воодушевлён общением с бойцами 11-й парашютной бригады, выполнившими показательные прыжки в его честь.

    Командир бригады пошутил, что его подчиненные очень хотят увидеть, как прыгают с парашютом президент и премьер-министр.

    «Я это сделаю, обещаю», – ответил Макрон.

    Глава Пятой республики также расспросил военных о настроении, материальных условиях службы, а также возможных проблемах.

    Ранее стало известно, что Макрон не примет участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе из-за напряжённого графика.

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