Макрон пообещал десантникам прыгнуть с парашютом

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Макрон, посетивший военную базу в Тулузе, пообещал прыгнуть с парашютом, передаёт Report со ссылкой на местную газету Depeche du Midi.

Сообщается, что президент был воодушевлён общением с бойцами 11-й парашютной бригады, выполнившими показательные прыжки в его честь.

Командир бригады пошутил, что его подчиненные очень хотят увидеть, как прыгают с парашютом президент и премьер-министр.

«Я это сделаю, обещаю», – ответил Макрон.

Глава Пятой республики также расспросил военных о настроении, материальных условиях службы, а также возможных проблемах.

Ранее стало известно, что Макрон не примет участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе из-за напряжённого графика.