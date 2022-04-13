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Макрон получил в первом туре свыше 9 млн голосов

Макрон получил в первом туре свыше 9 млн голосов Конституционный совет обнародовал в среду итоговые данные первого тура президентских выборов во Франции.
Другие страны
13 апреля 2022 г. 23:52
Макрон получил в первом туре свыше 9 млн голосов

Конституционный совет обнародовал в среду итоговые данные первого тура президентских выборов во Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, президент республики Эмманюэль Макрон получил 9,78 млн, а кандидат "Национального объединения" Марин Ле Пен - 8,13 млн голосов.

Согласно сведением высшего надзорного органа, наблюдающего за соблюдением Основного закона Пятой республики, в общей сложности из 48,7 млн французов, обладающих правом голоса, на участки пришли 35,9 млн человек.

Конституционный совет официально объявил, что Макрон и Ле Пен правомочны участвовать во втором туре президентских выборов.

Напомним, что первый тур состоялся 10 апреля. В предвыборной гонке приняли участие 12 кандидатов. После обработки 100% бюллетеней президент Франции Эмманюэль Макрон, баллотирующийся на второй срок, получил 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%.

Напомним, что второй тур состоится 24 апреля.

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