Макрон подтвердил гибель французского журналиста в Донбассе

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил в понедельник гибель французского журналиста в Донбассе.

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил в понедельник гибель французского журналиста в Донбассе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Макрон сделал запись в социальной сети Twitter.

"Я разделяю боль близких и коллег журналиста Фредерика Леклер-Имоффа", - написал Макрон, отметив, что журналист освещал события в Украине. "Я хочу выразить поддержку Франции тем, кто выполняет трудную информационную миссию в условиях военных действий", - подчеркнул глава государства.

В свою очередь телеканал BFM отметил, что 32-летний журналист работал в качестве телеоператора компании. Это было его второй поездкой в зону боевых действий для съемки репортажа. По сведениям телеканала, он находился в бронеавтомобиле и погиб от разрыва снаряда.