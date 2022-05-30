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Макрон подтвердил гибель французского журналиста в Донбассе

Макрон подтвердил гибель французского журналиста в Донбассе Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил в понедельник гибель французского журналиста в Донбассе.
Другие страны
30 мая 2022 г. 22:41
Макрон подтвердил гибель французского журналиста в Донбассе

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил в понедельник гибель французского журналиста в Донбассе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Макрон сделал запись в социальной сети Twitter.

"Я разделяю боль близких и коллег журналиста Фредерика Леклер-Имоффа", - написал Макрон, отметив, что журналист освещал события в Украине. "Я хочу выразить поддержку Франции тем, кто выполняет трудную информационную миссию в условиях военных действий", - подчеркнул глава государства.

В свою очередь телеканал BFM отметил, что 32-летний журналист работал в качестве телеоператора компании. Это было его второй поездкой в зону боевых действий для съемки репортажа. По сведениям телеканала, он находился в бронеавтомобиле и погиб от разрыва снаряда.

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