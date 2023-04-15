Макрон подписал закон о пенсионной реформе

Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе.

Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе.

Как передает Report со ссылкой на Agence France-Presse (AFP), документ опубликован в "Официальной газете Французской республики".

"Таким образом, в Кодекс социального обеспечения вносятся изменения. <…> В первом пункте "шестьдесят два" заменяется словами "шестьдесят четыре", - говорится в тексте документа.

Это произошло после того, как Конституционный совет Франции признал частично законной пенсионную реформу и одобрил ключевую статью о повышении минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

Напомним, что пенсионная реформа была принята правительством в обход голосования в парламенте на основе статьи 49.3 Конституции. Вслед за этим страну охватили волны протестов с участием сотен тысяч человек.