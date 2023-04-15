Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе.
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"Таким образом, в Кодекс социального обеспечения вносятся изменения. <…> В первом пункте "шестьдесят два" заменяется словами "шестьдесят четыре", - говорится в тексте документа.
Это произошло после того, как Конституционный совет Франции признал частично законной пенсионную реформу и одобрил ключевую статью о повышении минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет.
Напомним, что пенсионная реформа была принята правительством в обход голосования в парламенте на основе статьи 49.3 Конституции. Вслед за этим страну охватили волны протестов с участием сотен тысяч человек.