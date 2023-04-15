О нас

Макрон подписал закон о пенсионной реформе

Макрон подписал закон о пенсионной реформе Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе.
Другие страны
15 апреля 2023 г. 07:03
Макрон подписал закон о пенсионной реформе

Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе.

Как передает Report со ссылкой на Agence France-Presse (AFP), документ опубликован в "Официальной газете Французской республики".

"Таким образом, в Кодекс социального обеспечения вносятся изменения. <…> В первом пункте "шестьдесят два" заменяется словами "шестьдесят четыре", - говорится в тексте документа.

Это произошло после того, как Конституционный совет Франции признал частично законной пенсионную реформу и одобрил ключевую статью о повышении минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

Напомним, что пенсионная реформа была принята правительством в обход голосования в парламенте на основе статьи 49.3 Конституции. Вслед за этим страну охватили волны протестов с участием сотен тысяч человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Makron pensiya islahatları barədə qanun layihəsini imzalayıb

Другие новости из категории

Вблизи места выступления премьера Японии произошел взрыв
Вблизи места выступления премьера Японии произошел взрыв
15 апреля 2023 г. 07:54
США направят Украине $5 млрд бюджетной помощи
США направят Украине $5 млрд бюджетной помощи
15 апреля 2023 г. 06:21
Китай испытал систему противоракетной обороны наземного базирования
Китай испытал систему противоракетной обороны наземного базирования
15 апреля 2023 г. 05:16
Байден заявил, что скоро объявит о своем решении выдвигаться на второй срок
Байден заявил, что скоро объявит о своем решении выдвигаться на второй срок
15 апреля 2023 г. 04:47
Госдеп: Киев будет обладать самой передовой армией в Европе после турецкой
Госдеп: Киев будет обладать самой передовой армией в Европе после турецкой
15 апреля 2023 г. 03:55
Стратегические бомбардировщики B-52 ВВС США провели учения над Японским морем
Стратегические бомбардировщики B-52 ВВС США провели учения над Японским морем
15 апреля 2023 г. 02:38
В ДР Конго боевики убили более 40 человек
В ДР Конго боевики убили более 40 человек
15 апреля 2023 г. 02:17
Во Франции начались беспорядки после одобрения КC пенсионной реформы
Во Франции начались беспорядки после одобрения КC пенсионной реформы
15 апреля 2023 г. 01:23
Армянского вандала, поджегшего флаг Азербайджана в Ереване, доставили в полицию
Армянского вандала, поджегшего флаг Азербайджана в Ереване, доставили в полицию
15 апреля 2023 г. 00:56
Обвиняемый в утечке документов Пентагона обеспечивал работу сети спецсвязи
Обвиняемый в утечке документов Пентагона обеспечивал работу сети спецсвязи
14 апреля 2023 г. 23:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi