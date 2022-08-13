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Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал протоколы о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции.
Другие страны
13 августа 2022 г. 23:43
Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал протоколы о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse.

"Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции позволит укрепить их безопасность перед лицом существующей угрозы в непосредственной близости от них и внесет значительный вклад в коллективную позицию и нашу европейскую безопасность, учитывая возможности этих двух партнеров", - приводит агентство заявление пресс-службы администрации французского лидера.

3 августа Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции ратифицировало протокол о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО должны ратифицировать все члены блока.

К настоящему моменту это сделали более 20 из 30 стран, входящих в альянс.

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Версия на азербайджанском языке Makron Finlandiya və İsveçin NATO-ya üzvlük protokollarını imzalayıb

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