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Макрон подал жалобу за посягательство на частную жизнь

Макрон подал жалобу за посягательство на частную жизнь Президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит подали жалобу на папарацци Тибо Далифара за посягательство на частную жизнь.
Другие страны
27 сентября 2021 г. 04:24
Макрон подал жалобу за посягательство на частную жизнь

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит подали жалобу на папарацци Тибо Далифара за посягательство на частную жизнь.

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция Europe 1.

Как отмечает радиостанция, Далифара в следующий вторник допросит полиция в рамках предварительного расследования, начатого парижской прокуратурой по делу о посягательстве на частную жизнь.

"Согласно информации Europe 1, Эммануэль и Брижит Макрон несколько дней назад подали жалобу за посягательство на частную жизнь на Тибо Далифара, папарацци. На протяжении примерно двух недель он выставлял фотографии с мест отдыха президентов Франции, в том числе Эммануюля Макрона, прямо напротив Елисейского дворца", - говорится в сообщении радиостанции.

По данным радиостанции, на выставке, в частности, можно было увидеть фото Макрона на гидроцикле в купальном костюме. Также имелись фотографии бывших президентов Франции Франсуа Олланда, Жака Ширака, а также Николя Саркози с супругой Карлой Бруни. Макроны могли наблюдать эту выставку всякий раз, когда они входили в Елисейский дворец или выходили из него на протяжении двух недель.

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