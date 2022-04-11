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Макрон поблагодарил кандидатов призвавших голосовать за него во втором туре

Макрон поблагодарил кандидатов призвавших голосовать за него во втором туре Президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил выбывших из гонки кандидатов в президенты страны, призывавших голосовать за него во втором туре выборов.
Другие страны
11 апреля 2022 г. 00:23
Макрон поблагодарил кандидатов призвавших голосовать за него во втором туре

Президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил выбывших из гонки кандидатов в президенты страны, призывавших голосовать за него во втором туре выборов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил, обращаясь с речью к своим сторонникам в воскресенье вечером.

"Я благодарю Анн Идальго, Янника Жадо, Валери Пекресс и Фабьена Русселя, которые сегодня вечером оказали мне поддержку", - заявил Макрон.

"Двадцать четвертого апреля народ может сделать выбор новой эпохи Франции и Европы. 24 апреля можно будет сделать выбор... 24 апреля можно сделать выбор Франции и Европы, которые будут вместе", - продолжил он.

Он отметил, что следующие две недели станут для страны решающими.

"Я призываю всех тех, кто в течение шести лет и до сегодняшнего вечера посвятил себя работе вместе со мной, чтобы преодолеть разногласия и объединиться в большое политическое движение единства на благо нашей страны", - добавил лидер.

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