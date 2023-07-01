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Макрон перенес госвизит в Германию из-за протестов во Франции

Макрон перенес госвизит в Германию из-за протестов во Франции Президент Франции Эмманюэль Макрон перенес намеченный на 2-4 июля государственный визит в ФРГ в связи с протестами в его стране.
Другие страны
1 июля 2023 г. 16:59
Макрон перенес госвизит в Германию из-за протестов во Франции
Эммануэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон перенес намеченный на 2-4 июля государственный визит в ФРГ в связи с протестами в его стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу канцелярия главы германского государства Франка-Вальтера Штайнмайера.

Президент Франции Макрон созвонился сегодня с президентом Штайнмайером и проинформировал о ситуации в стране. Президент Макрон попросил перенести запланированный государственный визит в Германию", - говорится в сообщении для прессы. Как отмечается, Штайнмайер выразил сожаление в связи с решением Макрона, но заявил, что полностью понимает это в свете протестов. "Визит должен быть осуществлен в самом скором времени", - отметили в канцелярии федерального президента ФРГ.

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Версия на азербайджанском языке Emmanuel Makron Almaniyaya dövlət səfərini təxirə salıb

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