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Макрон: Переговоры по урегулированию конфликта в Украине все еще возможны

Макрон: Переговоры по урегулированию конфликта в Украине все еще возможны Переговоры по урегулированию кризиса в Украине все еще возможны, и мирный договор должен устраивать обе стороны конфликта.
Другие страны
1 декабря 2022 г. 20:15
Макрон: Переговоры по урегулированию конфликта в Украине все еще возможны

Переговоры по урегулированию кризиса в Украине все еще возможны, и мирный договор должен устраивать обе стороны конфликта.

Как передает Report, такое мнение президент Франции Эмманюэль Макрон озвучил в интервью телеканалу ABC.

"Возможно ли вернуться за стол переговоров и договориться о чем-нибудь? Я думаю, что это все еще возможно", - сказал Макрон.

"Хороший мир - это не тот мир, который будет навязан Украине другими. Хороший мир - не тот мир, от которого одна из сторон откажется в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - добавил он.

Президент Франции 1 декабря прибыл с государственным визитом в США.

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Версия на азербайджанском языке Makron: “Ukraynadakı münaqişənin həlli üçün danışıqlar hələ də mümkündür”

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