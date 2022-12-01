Макрон: Переговоры по урегулированию конфликта в Украине все еще возможны

Переговоры по урегулированию кризиса в Украине все еще возможны, и мирный договор должен устраивать обе стороны конфликта.
Как передает Report, такое мнение президент Франции Эмманюэль Макрон озвучил в интервью телеканалу ABC.
"Возможно ли вернуться за стол переговоров и договориться о чем-нибудь? Я думаю, что это все еще возможно", - сказал Макрон.
"Хороший мир - это не тот мир, который будет навязан Украине другими. Хороший мир - не тот мир, от которого одна из сторон откажется в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - добавил он.
Президент Франции 1 декабря прибыл с государственным визитом в США.