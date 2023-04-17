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Макрон: Пенсионная реформа во Франции вступит в силу осенью

Макрон: Пенсионная реформа во Франции вступит в силу осенью Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пенсионная реформа в стране начнет вступать в силу «постепенно осенью».
Другие страны
17 апреля 2023 г. 22:41
Макрон: Пенсионная реформа во Франции вступит в силу осенью

Пенсионная реформа в стране начнет вступать в силу "постепенно осенью".

Как передает Report со ссылкой на BFMTV, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Как вы знаете, Конституционный совет одобрил, признал пенсионную реформу законной. Я, что логично, сразу промульгировал этот закон. Пенсионная реформа вступит в силу осенью", - сказал французский лидер.

При этом Макрон отметил, что не хочет "остаться глухим к требованию социальной справедливости". "Принят ли этот закон [обществом]? Очевидно, что нет", - заключил президент.

На прошлой неделе Макрон утвердил пенсионную реформу после ее одобрения Конституционным советом. Речь идет, в том числе о повышении пенсионного возраста в республике с 62 до 64 лет.

Массовые протесты парализовали основные службы по всей Франции из-за предложенных изменений в пенсионной системе. Между полицией и демонстрантами произошли ожесточенные столкновения. Это движение протеста против планов Макрона повысить минимальный пенсионный возраст стало самым серьезным политическим кризисом его второго президентского срока.

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