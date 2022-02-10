Макрон: Париж и Москва должны работать вместе для сохранения стабильности

Париж и Москва должны работать вместе для сохранения стабильности и восстановления доверия.

Париж и Москва должны работать вместе для сохранения стабильности и восстановления доверия.

Как передает Report, об этом в своем аккаунте в Instagram написал президент Франции Эммануэль Макрон.

"В Москве с президентом Путиным у нас состоялся насыщенный, содержательный обмен мнениями. Для сохранения стабильности, мира и возобновления механизмов доверия наш долг - работать вместе. Мы оба в этом убеждены", - заявил президент.

Он заявил, что разумного решения без диалога найти нельзя. "Этого надо добиваться, чтобы возобновить процесс деэскалации и получить гарантии безопасности на границах нашей Европы", - подчеркнул французский лидер.

Макрон также выразил мнение, что ни Россия, ни Европа не заинтересованы в беспорядке и нестабильности. "Чтобы избежать войны, создать элементы доверия, стабильности, видимости, эта напряжённая ситуация требует полезного ответа для всей нашей Европы, а также для России", - написал он, добавив, что верит в Европу и ее единство.

Напомним, что Макрон в понедельник прибыл в Москву, где провел пятичасовые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Во вторник он встретился в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским. Главной темой встреч была ситуация на Украине.