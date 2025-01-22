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Макрон: Париж и Берлин должны укрепить суверенитет ЕС из-за прихода к власти Трампа

Макрон: Париж и Берлин должны укрепить суверенитет ЕС из-за прихода к власти Трампа Франция и Германия должны сделать все для укрепления европейского суверенитета на фоне начала полномочий президента США Дональда Трампа.
Другие страны
22 января 2025 г. 17:29
Макрон: Париж и Берлин должны укрепить суверенитет ЕС из-за прихода к власти Трампа

Франция и Германия должны сделать все для укрепления европейского суверенитета на фоне начала полномочий президента США Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон перед началом переговоров в Париже с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Европейцы должны сыграть свою роль на фоне прихода Трампа, - сказал Макрон. - Европа должны быть сильной и суверенной. Необходимо действовать". "Единственный ответ на времена, в которые мы вступаем - это больше смелости и независимости", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Makron: Paris və Berlin Trampın hakimiyyətə gəlişi səbəbindən Aİ-nin suverenliyini gücləndirməlidir
Версия на английском языке Macron: Paris and Berlin must strengthen EU's sovereignty due to Trump's rise to power

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