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Макрон: Ожидаем освобождения двух граждан Франции, удерживаемых ХАМАС

Макрон: Ожидаем освобождения двух граждан Франции, удерживаемых ХАМАС Среди 33 заложников ХАМАС, которые должны быть освобождены на основе договоренности между Израилем и палестинским движением, есть двое граждан Франции.
Другие страны
17 января 2025 г. 16:58
Макрон: Ожидаем освобождения двух граждан Франции, удерживаемых ХАМАС

Среди 33 заложников ХАМАС, которые должны быть освобождены на основе договоренности между Израилем и палестинским движением, есть двое граждан Франции.

Как передает Report, об этом сообщил в соцсетях президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Наши сограждане Офер Кальдерон и Охад Яхаломи входят в список из 33 заложников, которые должны быть освобождены на первом этапе соглашения по Газе. Мы следаем все, чтобы они вернулись к семьям", - отметил он.

Ранее сегодня сообщалось о том, что власти Израиля проинформировали семьи 33 заложников о планируемом освобождении их близких из сектора Газа в рамках первого этапа сделки с палестинским движением ХАМАС.

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Версия на азербайджанском языке Makron: HƏMAS-ın girov saxladığı iki Fransa vətəndaşının azad edilməsini gözləyirik

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