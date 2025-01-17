Макрон: Ожидаем освобождения двух граждан Франции, удерживаемых ХАМАС

Среди 33 заложников ХАМАС, которые должны быть освобождены на основе договоренности между Израилем и палестинским движением, есть двое граждан Франции.

Среди 33 заложников ХАМАС, которые должны быть освобождены на основе договоренности между Израилем и палестинским движением, есть двое граждан Франции.

Как передает Report, об этом сообщил в соцсетях президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Наши сограждане Офер Кальдерон и Охад Яхаломи входят в список из 33 заложников, которые должны быть освобождены на первом этапе соглашения по Газе. Мы следаем все, чтобы они вернулись к семьям", - отметил он.

Ранее сегодня сообщалось о том, что власти Израиля проинформировали семьи 33 заложников о планируемом освобождении их близких из сектора Газа в рамках первого этапа сделки с палестинским движением ХАМАС.