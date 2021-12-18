Макрон отменил визит в Мали

Президент Франции Эмманюэль Макрон отменил поездку в Мали, чтобы не подвергать опасности служащих там французских солдат на фоне вспышки коронавируса в метрополии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отменил поездку в Мали, чтобы не подвергать опасности служащих там французских солдат на фоне вспышки коронавируса в метрополии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу Елисейский дворец.

"Макрон отменил в пятницу поездку в Мали, где он собирался отпраздновать Новый год с французским воинским контингентом. Это решение принято в целях координации графика президента с мерами, принятыми на национальном уровне, для того, чтобы не подвергать наш воинский контингент опасности в момент ухудшения санитарной ситуации в метрополии", - указали в администрации президента после заседания Совета обороны Франции.