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Макрон отменил визит в Мали

Макрон отменил визит в Мали Президент Франции Эмманюэль Макрон отменил поездку в Мали, чтобы не подвергать опасности служащих там французских солдат на фоне вспышки коронавируса в метрополии.
Другие страны
18 декабря 2021 г. 02:58
Макрон отменил визит в Мали
Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон отменил поездку в Мали, чтобы не подвергать опасности служащих там французских солдат на фоне вспышки коронавируса в метрополии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу Елисейский дворец.

"Макрон отменил в пятницу поездку в Мали, где он собирался отпраздновать Новый год с французским воинским контингентом. Это решение принято в целях координации графика президента с мерами, принятыми на национальном уровне, для того, чтобы не подвергать наш воинский контингент опасности в момент ухудшения санитарной ситуации в метрополии", - указали в администрации президента после заседания Совета обороны Франции.

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