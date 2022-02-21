Макрон отложил свое выдвижение на пост президента Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон на фоне ситуации в Украине отложил выдвижение своей кандидатуры на президентских выборах до последней недели февраля.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на фоне ситуации в Украине отложил выдвижение своей кандидатуры на президентских выборах до последней недели февраля.

Как передает Report , об этом сообщается на сайте радиостанции Franceinfo, ссылаясь на источники.

По данным собеседников радиостанции, предполагалось, что Макрон официально выдвинет свою кандидатуру на следующей неделе, перед началом Международной сельскохозяйственной выставки 26 февраля или в день ее открытия, однако ухудшение ситуации в Украине «изменило эти планы».

«Эмманюэль Макрон не объявит себя кандидатом в президенты до 28 февраля», — говорится в публикации.

Радиостанция отмечает, что это последняя возможная неделя для выдвижения, поскольку кандидаты в президенты Франции до 4 марта обязаны предоставить в Конституционный совет страны по 500 подписей выборных лиц в свою поддержку.