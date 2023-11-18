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Макрон отказался от референдума по вопросам иммиграции

Макрон отказался от референдума по вопросам иммиграции Президент Франции Эмманюэль Макрон не рассматривает в настоящее время вопрос о проведении референдумов по теме иммиграции, среди политических лидеров отсутствует согласие по вопросам, связанным с их организацией.
Другие страны
18 ноября 2023 г. 05:07
Макрон отказался от референдума по вопросам иммиграции

Президент Франции Эмманюэль Макрон не рассматривает в настоящее время вопрос о проведении референдумов по теме иммиграции, среди политических лидеров отсутствует согласие по вопросам, связанным с их организацией.

Как передает Report со ссылкой на радиостанцию France Info, об этом заявили лидеры партий, принявшие участие во встрече с главой государства в парижском пригороде Сен-Дени.

По словам национального секретаря левой партии "Европа - экология - "зеленые" Марин Тонделье, референдума по иммиграции не будет.

"За столом был достигнут консенсус в том, что кажется сложным расширить возможность проведения референдумов на такие социальные темы, как иммиграция", - заявил в свою очередь лидер Французской коммунистической партии Фабьен Руссель.

Лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла также подчеркнул, что президент в настоящее время не рассматривает возможность проведения референдума.

Как отмечает радиостанция, он был единственный участником, кто выступал за проведение консультаций по этой теме.

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Версия на азербайджанском языке Makron miqrasiya ilə bağlı referendumun əleyhinə çıxıb

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