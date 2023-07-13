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Макрон отказался называть Иран врагом НАТО

Макрон отказался называть Иран врагом НАТО Президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать Иран врагом НАТО, несмотря на сообщения о поставках Тегераном Москве военных беспилотников.
Другие страны
13 июля 2023 г. 08:55
Макрон отказался называть Иран врагом НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать Иран врагом НАТО, несмотря на сообщения о поставках Тегераном Москве военных беспилотников.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Целью альянса является не объявлять каждую неделю кого-либо врагом, а оказывать давление, где необходимо, когда интересы или безопасность союзников находятся под угрозой", — заявил французский президент.

Также Макрон заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский имеет право требовать поддержки Запада, в том числе в вопросе присоединения страны к НАТО. По мнению главы Франции, оказание Киеву поддержки в краткосрочной и долгосрочной перспективе является ответственностью стран Запада.

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