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    Макрон осудил насилие в ходе протестов в Париже

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Президент Франции Эммануэль Макрон осудил насилие во время протестных акций движения «Жёлтые жилеты» в стране и призвал стороны к диалогу.

    Как передает Report, об этом он сообщил в своём Twitter.

    «Вновь чрезмерная жестокость обрушилась на республику — её стражей, представителей и символы. Те, кто совершает эти действия, забывают суть нашего гражданского договора. Правосудие восторжествует», — написал французский лидер.

    По его словам, каждый участник протестных мероприятий «должен взять себя в руки» для того, чтобы начать диалог.

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