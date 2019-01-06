Макрон осудил насилие в ходе протестов в Париже

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Президент Франции Эммануэль Макрон осудил насилие во время протестных акций движения «Жёлтые жилеты» в стране и призвал стороны к диалогу.

Как передает Report, об этом он сообщил в своём Twitter.

«Вновь чрезмерная жестокость обрушилась на республику — её стражей, представителей и символы. Те, кто совершает эти действия, забывают суть нашего гражданского договора. Правосудие восторжествует», — написал французский лидер.

По его словам, каждый участник протестных мероприятий «должен взять себя в руки» для того, чтобы начать диалог.