Макрон: Операция Израиля в Газе приведет к катастрофе

Макрон: Операция Израиля в Газе приведет к катастрофе Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что военное наступление Израиля на сектор Газа может привести к катастрофе и втянуть регион в постоянную войну.
20 августа 2025 г. 19:45
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что военное наступление Израиля на сектор Газа может привести к катастрофе и втянуть регион в постоянную войну.

Как передает Report, об этом он заявил в соцсети X.

"Я только что провел разговор с королем Иордании Абдаллой II, а затем с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Мы придерживаемся одного и того же убеждения: военное наступление на Газу, которое готовит Израиль, может привести лишь к настоящей катастрофе для двух народов и втянет регион в постоянную войну", - написал Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что завершить конфликт можно только через прекращение огня, поставку гуманитарной помощи в Газу, освобождение заложников и разоружение движения ХАМАС. Он также выступил за проведение международной миссии по стабилизации сектора.

Версия на английском языке Macron says Israel's Gaza offensive will lead to 'disaster'
Версия на азербайджанском языке Makron: İsrailin Qəzzadakı əməliyyatı fəlakətlə nəticələnəcək

