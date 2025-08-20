Макрон: Операция Израиля в Газе приведет к катастрофе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что военное наступление Израиля на сектор Газа может привести к катастрофе и втянуть регион в постоянную войну.

Как передает Report, об этом он заявил в соцсети X.

"Я только что провел разговор с королем Иордании Абдаллой II, а затем с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Мы придерживаемся одного и того же убеждения: военное наступление на Газу, которое готовит Израиль, может привести лишь к настоящей катастрофе для двух народов и втянет регион в постоянную войну", - написал Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что завершить конфликт можно только через прекращение огня, поставку гуманитарной помощи в Газу, освобождение заложников и разоружение движения ХАМАС. Он также выступил за проведение международной миссии по стабилизации сектора.