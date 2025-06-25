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Макрон объяснил российской угрозой увеличение расходов на перевооружение

Макрон объяснил российской угрозой увеличение расходов на перевооружение Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что европейские страны Североатлантического альянса должны увеличивать расходы на перевооружение из-за существующей российской угрозы.
Другие страны
25 июня 2025 г. 19:56
Макрон объяснил российской угрозой увеличение расходов на перевооружение

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что европейские страны Североатлантического альянса должны увеличивать расходы на перевооружение из-за существующей российской угрозы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал, выступая перед журналистами после саммита НАТО.

"Мы все перевооружаемся, поскольку у наших границ присутствует эта угроза. Мы хотим, чтобы война (РФ и Украины) оставалась главной заботой европейцев. Она оправдывает долгосрочное перевооружение, потому что угроза будет сохраняться", - сказал Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что "Европа должна тратить больше на оборону и брать больше ответственности за собственную безопасность".

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Версия на английском языке Macron сites Russian threat as reason for increased defense spending

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