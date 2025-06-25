Макрон объяснил российской угрозой увеличение расходов на перевооружение

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что европейские страны Североатлантического альянса должны увеличивать расходы на перевооружение из-за существующей российской угрозы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что европейские страны Североатлантического альянса должны увеличивать расходы на перевооружение из-за существующей российской угрозы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал, выступая перед журналистами после саммита НАТО.

"Мы все перевооружаемся, поскольку у наших границ присутствует эта угроза. Мы хотим, чтобы война (РФ и Украины) оставалась главной заботой европейцев. Она оправдывает долгосрочное перевооружение, потому что угроза будет сохраняться", - сказал Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что "Европа должна тратить больше на оборону и брать больше ответственности за собственную безопасность".