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Макрон объяснил, почему сейчас невозможно принять Украину в ЕС

Макрон объяснил, почему сейчас невозможно принять Украину в ЕС Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает сейчас возможным начать процедуру принятия в Евросоюз Украины.
Другие страны
10 марта 2022 г. 21:31
Макрон объяснил, почему сейчас невозможно принять Украину в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает сейчас возможным начать процедуру принятия в Евросоюз Украины.

Как передает Report, об этом сказал он журналистам перед началом саммита лидеров ЕС в Версале.

"Это будет обсуждаться сегодня вечером. Как вы знаете, три страны – Украина, Молдова и Грузия - подали официальные заявки (на вступление в Евросоюз). Мы будем обсуждать их сегодня вечером, и это важно. В первую очередь, я думаю, в этот период нужно отправить сильный сигнал Украине и украинцам… Но мы должны быть осторожными. Можем ли мы открыть процедуру (вступления в ЕС) стране, где сегодня ведется война? Я не думаю", - отметил французский лидер.

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