Макрон объяснил, почему сейчас невозможно принять Украину в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает сейчас возможным начать процедуру принятия в Евросоюз Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает сейчас возможным начать процедуру принятия в Евросоюз Украины.

Как передает Report, об этом сказал он журналистам перед началом саммита лидеров ЕС в Версале.

"Это будет обсуждаться сегодня вечером. Как вы знаете, три страны – Украина, Молдова и Грузия - подали официальные заявки (на вступление в Евросоюз). Мы будем обсуждать их сегодня вечером, и это важно. В первую очередь, я думаю, в этот период нужно отправить сильный сигнал Украине и украинцам… Но мы должны быть осторожными. Можем ли мы открыть процедуру (вступления в ЕС) стране, где сегодня ведется война? Я не думаю", - отметил французский лидер.