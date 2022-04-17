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Макрон обвинил правые силы в попытке внести разлад между Парижем и Берлином

Макрон обвинил правые силы в попытке внести разлад между Парижем и Берлином Президент Франции Эмманюэль Макрон, баллотирующийся на второй срок, обвинил представителей правых сил в попытке внести разлад между Парижем и Берлином.
Другие страны
17 апреля 2022 г. 06:59
Макрон обвинил правые силы в попытке внести разлад между Парижем и Берлином
Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон, баллотирующийся на второй срок, обвинил представителей правых сил в попытке внести разлад между Парижем и Берлином.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Макрон заявил в ходе предвыборного митинга в Марселе в субботу.

"Я бы мог вам сказать о проекте выхода из Евросоюза, который защищают крайне правые, о том, как они выступают за разлад между Францией и Германией, выход из Совета Европы, военный альянс с Россией, но не говорят ни слова про Африку", - заявил президент Франции.

Говоря о своей сопернице во втором туре президентских выборов, кандидате от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, а также о проигравшем в первом туре основателе правой партии "Реконкиста" Эрике Земмуре, Макрон заявил, что они "выступали за использование хлорохина и российской вакцины" для борьбы с пандемией. "Это не пройдет, я обещаю", - сказал президент.

Он также обвинил правые силы в намерении создать разрыв в обществе, "поставив под вопрос право на убежище", и в желании "организовать референдум по вопросу возвращения смертной казни".

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Версия на азербайджанском языке Makron ultra sağçı qüvvələri ixtilaf yaratmaqda ittiham edib

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